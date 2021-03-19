Пресс-секретарь брянского регоператора признан лучшим в стране

Руководитель управления по связям с общественностью «Чистой планеты» Анна Жарикова стала победителем Всероссийского медиаконкурса среди пресс-секретарей в номинации «За качественное информационное сопровождение деятельности регионального оператора по обращению с ТКО». Награждение состоялось вчера в Москве на втором Международном форуме-выставке «Чистая страна».

На фото: Анна Жарикова и исполнительный директор ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин.

Напомним, что форум, в котором принимали участие представители федеральных ведомств, руководители и ведущие сотрудники подведомственных учреждений, занятых в реализации нацпроекта «Экология», представители регионов, компании, внедряющие современные технологии, направленные на реализацию задач нацпроекта «Экология», бизнес-сообщество, региональные операторы в сфере обращения с ТКО, независимые эксперты и лидеры общественных организаций, проходил в Москве в технопарке «Сколково». И был организован в поддержку национального проекта «Экология».