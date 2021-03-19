В Брянской области коронавирус диагностировали еще 83 жителям

У 83 жителей Брянской области выявили коронавирусную инфекцию за последние сутки. Об этом сообщили в региональным оперативном штабе утром в пятницу, 19 марта.

Общее число ковид-положительных на Брянщине достигло 34549. Из них 33782 пациента уже победили заболевание. Непосредственно за минувшие 24 часа зафиксировали 106 выздоровлений.

Сейчас Брянская область находится на 40 месте в России по числу инфицированных жителей с начала пандемии. Суточный прирост заболеваемости равен 0,24.

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