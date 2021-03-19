От коронавируса в Брянской области умерли еще трое

В Брянской области еще три человека умерли от коронавируса. Новые смерти от опасной инфекции подтвердили накануне – сообщил региональный оперативный штаб утром в пятницу, 19 марта. Общее число умерших от ковида на Брянщине достигло 279.

За сутки 106 пациентам сняли опасный й диагноз. Общее количество вылечившихся теперь составляет 33782.

По последним данным, в Брянской области зарегистрировано 34549 случаев заболевания «Ковид-19». Прирост новых случаев – 83. Сейчас наш регион занимает 40 место в России по суммарному числу заболевших с начала пандемии.

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