Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Брянск
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Брянск
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Брянск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество19 марта 2021 10:53

От коронавируса в Брянской области умерли еще трое

Общее число смертей достигло 279
Анна ЛЕВКИНА
КомментироватьОставить комментарий

В Брянской области еще три человека умерли от коронавируса. Новые смерти от опасной инфекции подтвердили накануне – сообщил региональный оперативный штаб утром в пятницу, 19 марта. Общее число умерших от ковида на Брянщине достигло 279.

За сутки 106 пациентам сняли опасный й диагноз. Общее количество вылечившихся теперь составляет 33782.

По последним данным, в Брянской области зарегистрировано 34549 случаев заболевания «Ковид-19». Прирост новых случаев – 83. Сейчас наш регион занимает 40 место в России по суммарному числу заболевших с начала пандемии.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».