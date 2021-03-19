В ДТП с маршруткой №3 в Брянске пострадали двое 72-летних пенсионеров

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В ДТП с маршрутным такси №3 в Фокинском районе Брянска пострадали двое 72-летних пенсионеров. Мужчина получил перелом лицевых костей, у женщины - перелом ребра и ушиб кисти. Обоих пострадавших госпитализировали, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Напомним, автоавария случилась около 16.13 на улице Чкалова. 33-летний водитель "Кио Рио" не пропустил маршрутное такси, которое обладало преимуществом на дороге. За рулем микроавтобуса "Пежо Боксер" был 57-летний водитель. Машины столкнулись. От удара маршрутку отбросило на препятствие: частный дом и дерево.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

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