В Брянске приземлился самолет Минздрава Турции. Об этом сообщали в неофициальной группе брянского аэропорта в социальных сетях. Борт прибыл в нашу воздушную гавань около трех часов дня в четверг, 18 марта.

Турецкий самолет уже прилетал в брянских аэропорт примерно год назад, пишут в группе. Тогда после взрыва на заводе погибли и пострадали несколько человек. Среди них были граждане Турции.

Что стало причиной прилета на этот раз, неизвестно.

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