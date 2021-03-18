Подробности ДТП с поездом в Стародубском районе: водитель грузовика поехал на красный сигнал светофора

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Появились официальные подробности дорожно-транспортного происшествия с поездом в Стародубском районе. Авария случилась около 12.30 в четверг, 18 марта, на железнодорожном переезде 31 км.

47-летний водитель КамАЗа ехал со стороны Меленска в сторону Стародуба. По предварительной информации, он не убедился в отсутствии приближающегося поезда. И столкнулся с тепловозом. Автомобилиста госпитализировали с тяжелыми травмами, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Полицейские выяснили, что светофор на переезде работает исправно. Судя по всему, водитель выехал на железнодорожные пути на красный сигнал.

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