У брянского пенсионера украли 140 тысяч рублей

В Дятьковском районе у пенсионера украли 140 тысяч рублей. В дом к 90-летнему жителю поселка Бытошь вошли незнакомые мужчина и женщина. Они предложили хозяину заменить газовое оборудование, уговаривали купить новый счетчик. Однако, пенсионер отказался. После их ухода он обнаружил пропажу своих накоплений в размере 140 тысяч рублей.

Родственница пенсионера подала заявление в полицию. На месте происшествия полицейские обнаружили окурок, оставленный нежданным гостем. Тогда не удалось по ДНК найти, кому он принадлежит. Но через пару месяцев полицейские Бежицкого района за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью задержали мужчину с аналогичной ДНК.

Он на допросе рассказал о своей знакомой, укравшей сбережения пенсионера.

- Сейчас 54-летняя жительница Жуковского района задержана, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Женщина пояснила, что взяла деньги, пока ее приятель курил и разговаривал во дворе с хозяином. Ей предъявили обвинение по статье «Кража». Она предусматривает до шести лет лишения свободы.

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