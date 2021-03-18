В Брянской области в этом году капитально отремонтируют 32 километра федеральной трассы Брянск-Новозыбков. Фото: Управление автомобильных дорог Брянской области.

В Брянской области на обновление федеральных трасс направят 2,2 миллиарда рублей. В эту сумму включили капитальный ремонт искусственный сооружений - мостов, путепроводов, водопропускных труб. В этом году капитально отремонтируют 32 километра федеральной трассы Брянск-Новозыбков. На участке дороги протяженностью 16 километров сделают новое освещение, еще 15 километров траccы защитят cлоями изноcа.

Об этом брянским журналистам рассказали на пресс-конференции начальника ФКУ Управдор «Москва-Бобруйск» Александра Яхнюка, которая прошла в Калуге.

- В этом году в регионе по различным программам планируют отремонтировать 440 километров автодорог, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области. - На эти цели из различных источников финансирования выделено более 6,9 миллиарда рублей.

С 2015 по 2020 годы в регионе построили и капитально отремонтировали 2928,1 километра дорог, построено четыре моста. Дорожный фонд составлял 22 миллиарда рублей. В предыдущие 10 лет дорожный фонд составлял 16 миллиардов рублей, но при этом среднегодовой объем дорожного строительства был 81,66 километра.

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