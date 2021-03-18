За два месяца в Брянской области от ковида привились 58520 человек

За два месяца массовой вакцинации от коронавируса в Брянской области прививку получили 58520 человек. Такие цифры обнародовал региональный оперативный штаб в четверг, 18 марта.

Всего в регионе от коронавируса прививают в 33 брянских медицинских учреждениях. Для этого используют 63 прививочных кабинета.

Вакцинация бесплатная и добровольная. Записаться на укол можно несколькими способами: в прививочных кабинетах, через Госуслуги, участковых терапевтов и по телефону горячей линии «122».

Кстати, прививать брянцев от ковида начали ровно два месяца назад - 18 января.

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