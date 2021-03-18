Брянская область участвует в музыкальной акции, посвященной «Крымской весне»

Брянская область присоединилась к музыкальной акции «Мы вернулись домой». Фото: скриншот с видео.

Брянская область присоединилась к музыкальной акции «Мы вернулись домой». Она приурочена к седьмой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

Участники акции, жители России, исполняют знаменитую песню «Севастопольский вальс». Произведение в 1955 году написал композитор Константином Листов на слова Георгия Рублева.

Подхватили инициативу в Брянском областной методическом центре «Народное творчество» и городском Доме культуры Советского района Брянска, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Брянске "Севастопольский вальс" исполнили на фоне снежного Кургана Бессмертия хормейстер народной вокальной студии эстрадной песни «Созвучие» Арина Выдро и руководитель народной вокально-оперной студии «Орфей» Илья Черняй.

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