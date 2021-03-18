Брянский коммунист Константин Павлов усомнился в случайности своей аварии

Брянский коммунист и депутат облдумы Константин Павлов усомнился, что произошедшая с ним автомобильная авария была случайной. Своими подозрениями он поделился в социальной сети. Дорожно-транспортное происшествие случилось днем 16 марта на пересечении улиц Советская и Тарджиманова.

По словам пострадавшего, он ехал в клинико-диагностический центр на совещание по вопросу приобретения инсулина для детей-диабетиков. Но из-за столкновения так и не смог туда попасть. Поэтому важная встреча прошла без его участия. Народный избранник усмотрел в случившемся чей-то злой умысел.

– Водитель-виновник ДТП, почему-то все время находившийся в маске, всячески затягивал процесс оформления документов, отказавшийся, например, от составления европротокола, хотя ни пострадавших пассажиров, ни дорогостоящих повреждений транспортных средств не было, – рассказал он на своей странице в социальной сети.

Депутат также сообщил, что его оппонент водит знакомства с сотрудниками муниципальных предприятий и корреспондентами телеканала «Брянская губерния». Такой вывод он сделал, изучив страницу владельца столкнувшейся с ним машины в соцсетях. Также Константину Павлову удалось узнать, что в 2014 году этот человек баллотировался в брянский горсовет, но тогда в представительный орган власти не попал.

– Интересно, что дальше последует: неугодных депутатов начнут сбивать или расстреливать? – задался вопросом брянский коммунист.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».