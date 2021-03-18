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Общество18 марта 2021 11:55

В сауне Брянского района женщины оказывали сексуальные услуги за деньги

На них и на владельца заведения составили протоколы
Надежда ПЕТРУНИНА
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В одной из саун Брянского района выявили факт оказания сексуальных услуг за деньги. Полицейские привлекли к административной ответственности трех женщин. Правоохранители составили на них протоколы по статье «Занятие проституцией».

Также протокол составили и на администратора заведения по статье «Получение дохода от занятия проституцией, если этот доход связан с занятием другого лица проституцией».

- Кроме того, в сауне выявили факт оборота алкогольной продукции без сопроводительных документов, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – На индивидуального предпринимателя, владельца заведения, завели административные дела. Из незаконного оборота изъято 48 бутылок спиртного. Собранные материалы направили в суд.

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