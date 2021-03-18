Брянский Росреестр разъясняет о правах на имущество в многоквартирном жилом доме

Фото: Управление Росреестра по Брянской области.

Брянская область, 18 марта 2021 года – Управление Росреестра по Брянской области сообщает, что собственникам помещений в многоквартирном жилом доме принадлежит на праве общей долевой собственности общее имущество, к которому относится: земельный участок (на котором расположен данный дом), коридоры, лестничные площадки, лифты, технические помещения, подвальные и полуподвальные помещения, детские площадки и другие объекты.

То есть, право собственников квартир и помещений в таком доме на общее имущество в многоквартирном доме возникает одновременно с государственной регистрацией права на саму квартиру и помещение, и не требует отдельного подтверждения его возникновения посредством государственной регистрации.

Вместе с тем, государственная регистрация права общей долевой собственности на объект недвижимости, являющийся общим имуществом в многоквартирном доме, обязательна в тех случаях, когда данный объект недвижимости является предметом новых сделок (сдача недвижимости в аренду от имени всех жильцов). В таких случаях сделки и само общее имущество подлежат обязательной государственной регистрации. Кроме того, при возведении жильцами любого нового объекта недвижимости, на который у собственников квартир и помещений возникает право общей долевой собственности, также потребуется государственная регистрация права.

Как пояснил руководитель Управления Росреестра по Брянской области Андрей Новиков: «Любое решение по регистрации, использованию или возведению новых объектов недвижимости должно приниматься общим собранием собственников жилых и нежилых помещений многоквартирного дома».

Также по этому вопросу дал пояснения эксперт управляющей компании г. Брянска Сергей Гаврилов: «К сожалению, жильцы многоквартирных жилых домов часто воспринимают общее имущество как свое личное. Мы часто сталкиваемся с проблемой, когда самовольно выносятся стены и двери квартир вперед, и, тем самым, занимаются коридоры и лестничные площадки. Самовольное переоборудование инженерно-технической сети и коммуникаций - ведет к соответствующим нагрузкам и последствиям для остальных жильцов дома. Хочется напомнить, что такие решения должны приниматься исключительно на общем собрании собственников помещений, а также с привлечением профильных специалистов».

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