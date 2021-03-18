Житель Жуковского района украл у соседа макеты огнестрельного оружия

Житель Жуковского района отправится в колонию особого режима за хищение огнестрельного оружия. Во время судебного заседания установили, что в ноябре 2020 года пьяный 37-летний мужчина проник в дом к соседям и тайно похитил сувенирные макеты огнестрельного оружия. Их изготовил хозяин дома. Ущерб от хищения составил 20 тысяч рублей.

- Суд приговорил виновного к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Приговор в законную силу не вступил

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