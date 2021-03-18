И вновь начинается бой… А точнее борьба с борщевиком

Фото: ФГБУ «Брянская МВЛ».

Что такое борщевик, жителям Брянщины рассказывать не нужно. Практически каждое лето в региональной прессе можно увидеть новости о сильнейших химических ожогах у людей от соприкосновения с этим опасным растением. А сколько медицинской статистики не публикуется… В любом случае, врага нужно знать в лицо, поэтому краткая ботаническая справка и фоторобот:

борщевик Сосновского (Heracleum Sosnowskiy Manden) нередко называют серьезной проблемой для многих регионов России. В связи с резким изменением флоры на местах его произрастания, нарушается вся экосистема в целом. Сорное растение захватывает большие территории, вытесняя полезные культуры. Также борщевик опасен для человека. Сок растения, попадая на кожу, вызывает ожоги от первой до третьей степени. Еще борщевик может вызвать витилиго – это болезнь, при которой кожа человека покрывается белыми пятнами. Пока эту болезнь лечить не умеют.

(фото borsh)

Фото: ФГБУ "Брянская МВЛ"

«На полях еще не сошел последний снег, не рановато про борщевик?» - уже роятся мысли у внушительного количества читающих. Но, поверьте, самое время вооружиться средствами для борьбы с сорным растением. Как только появится первая зелень – пора стрелять, но лучше гербицидами и желательно с помощью профессионалов.

Существуют различные способы борьбы с борщевиком: скашивание, уборка сухих растений, выкапывание корневой системы, обработка почвы и посев многолетних трав. Но самым эффективным мероприятием по удалению борщевика Сосновского остается опрыскивание очагов произрастания гербицидами и арборицидами, отмечают специалисты по обеззараживанию ФГБУ «Брянская МВЛ».

Борщевик лучше обрабатывать на ранней стадии роста. Так как еще нет обильного листового покрова, препарат попадает на нижние ярусы, что способствует полной гибели растения. Проводятся такие химические работы, как правило, по следующей схеме:

В почве семена борщевика могут сохранять жизнеспособность 3-5 лет, иногда и больше. Имазапир препятствует всходу растений из семян, сохраняя свою активность в почве до двух лет. Но стоить помнить, что этот препарат запрещен для применения на землях сельскохозяйственного использования.

(фото borsh2)

Фото: ФГБУ "Брянская МВЛ"

«Начинать обработки необходимо весной, а запланировать такие работы лучше заранее: зимой или осенью. В прошлом году было много заявок на уничтожение борщевика в середине лета. Браться за такую работу отчасти бессмысленно», - отмечает специалист по обеззараживанию ФГБУ «Брянская МВЛ» Евгений Обложко. «Здесь чем раньше, тем лучше. Мы уже начали подготовку к одной из обработок в Клетнянском районе нашей области, осталось дождаться всходов сорняка».

Для полного уничтожения борщевика Сосновского стоит осуществить несколько ежегодных химических обработок засоренного земельного участка. Важный аспект при проведении таких работ – соблюдение всех мер по обеспечению, как общественной безопасности, так и безопасности тех, кто производит опрыскивание. Ведь работа ведется с ядовитыми веществами.

Получить подробную информацию о стоимости и порядке проведения работ специалистами по обеззараживанию ФГБУ «Брянская МВЛ» можно по адресу: Брянская область, Брянский район с. Супонево ул. Шоссейная д 7 или по номеру телефона 89051047554, 8(4832)32-77-17 (добавочный 217). Эл. почта: BMVL32@yandex.ru