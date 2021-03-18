В Брянской области за сутки коронавирус подтвердили у 86 человек

В Брянской области за сутки коронавирусом заболели 86 человек. Справились с опасной инфекцией 75 пациентов, умерли еще 3 человека.

Медики выполнили 1960 исследований на выявление ковида, сообщили в оперативном штабе 18 марта.

С начала пандемии в регионе коронавирус подтвердили у 34466 человек. Среди них 64 иногородних. Выздоровели 33676 пациентов, умерли 276.

В медлабораториях области провели 481983 тестов на коронавирус.

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