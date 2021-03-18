Брянской области с 19 марта по 17 апреля ограничат движение большегрузов на региональных и межмуниципальных автодорогах. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Брянской области с 19 марта по 17 апреля ограничат движение большегрузов на региональных и межмуниципальных автодорогах, сообщили в пресс-службе Управления автомобильных дорог Брянской области.

Ограничение движения вводится для большегрузных автомобилей, чья допустимая нагрузка на ось составляет 4 тонны (для дорог, рассчитанных под 10 тонн на ось). Во время действия ограничения владельцы большегрузных автомобилей, нагрузка на ось которых выше допустимого значения, будут возмещать причиненный автодороге ущерб.

Не будет ограничено движение на международные перевозки, на автомобили, которые доставляют пищевые продукты, лекарства, топливо, грузы для сельского хозяйства, а также грузы, необходимые для строительства и ремонта объектов социального назначения. Также под ограничение не попадут перевозка грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий и проведения восстановительных работ, перевозка почты и почтовых грузов, автомобили спецслужб.

Транспортный контроль будет осуществлять Управление автомобильных дорог Брянской области и юго-западное межрайонное Управление государственного автодорожного надзора по ЦФО.

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