В Брянске нашли тело женщины с перерезанным горлом

Фото: группа «Типичный Брянск» в vk.com.

В Брянске на улице 22 партсъезда обнаружили труп женщины. Фотография и информация об этом появились в социальной сети в одной из брянских групп. Очевидцы сообщают, что одна женщина перерезала горло другой женщине. На месте происшествия работают оперативники.

В пресс-службе СУ СК России по Брянской области корреспонденту «КП-Брянск» факт обнаружения тела подтвердили. Нападение было совершено 17 марта после пяти часов вечера. Предполагаемую нападавшую уже задержали. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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