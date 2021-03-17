В Брянске в 2021 году отремонтируют дороги к школам и садикам

В Брянске в этом году проведут ремонт дорог к школам и садикам. А также к другим социально значимым объектам. Фото: пресс-служба Управления автомобильных дорог Брянской области.

В Брянске в этом году проведут ремонт дорог к школам и садикам. А также к другим социально значимым объектам.

На улице Орловской в Бежицком районе, на которой располагается школа № 67. Ее отремонтируют от улицы 3-го Интернационала до улицы Металлистов. Протяженность участка составит 1,2 километра. Здесь отремонтируют проезжую часть, устроят парковочные карманы, тротуары, съезды. Установят светодиодные светильники, дорожные знаки. Разметку нанесут термопластиком, на нерегулируемых перекрестках установят желтые мигающие светофоры типа «Т7».

В Володарском районе капитально отремонтируют улицу Пушкина на участке от улицы Никитина до улицы Академика Королева. Здесь расположены терапевтическое отделение № 2 Брянской городской больницы № 2, а также школы № 33 и № 46. Протяженность ремонта составит 2,1 километра.

Н6а проспекте Станке Димитрова в Советском районе отремонтируют участок дороги от улицы Карачижской до улицы Пересвета. На этой значимой городской магистрали расположены: Брянская областная больница №1, Брянская областная детская больница, Брянский областной онкологический диспансер, филиал Брянской городской поликлиники №4, Брянский областной противотуберкулезный диспансер, школа № 59. Протяженность ремонтируемого участка составит более 2,5 километра.

В этом году в порядок также приведут и улицу Медведева в Бежицком районе. На ней находятся гимназия №2, Брянская городская больница №1 и детский сад № 128. Протяженность ремонтируемого участка составит около 2 километров. Здесь построят ливневую канализацию. Уложат новый асфальт, там, где необходимо, расширят проезжую часть, обновят освещение.

А на проспекте Московском в Фокинском районе, где расположены поликлиника №5 и «Отделенческая больница на станции Брянск-2 ОАО «РЖД». В этом году капитально отремонтируют пешеходную зону по нечетной стороне проспекта – около 3,5 километров тротуаров. Здесь оборудуют заездные карманы на остановках общественного транспорта, обустроят посадочные площадки и установят новые павильоны, реконструируют наружное освещение. Проложат участок ливневой канализации.

Работы пройдут в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего в Брянске капитально отремонтируют 28 дорог, сообщают в пресс-службе Управления автомобильных дорог Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».