В Брянской области 17 марта открыли продажи авиабилетов в Сочи

В Брянской области с 17 марта открыли продажи авиабилетов на лето в Сочи. Фото: Международный аэропорт "Брянск".

В Брянской области 17 марта открыли продажи авиабилетов на лето в Сочи. Рейсы будут выполнять по вторникам и субботам, сообщают в неофициальной группе брянского аэропорта в соцсетях.

Вылетать из Брянска самолет будет в 12.35, из Сочи - в 15.30. Билеты в продаже, стоимость от 2880 рублей. Перевозить пассажиров будет авиакомпания «Азимут».

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».