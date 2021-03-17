ФГБУ «Брянская МВЛ» приняло участие во Всероссийском форуме аккредитованных лиц

Фото: ФГБУ «Брянская МВЛ»

16 марта при организационной поддержке Национального института аккредитации Росаккредитации в онлайн-формате состоялся Всероссийский форум аккредитованных лиц. Организатором мероприятия выступила Федеральная служба по аккредитации.

Темой пленарной сессии форума стала «Цифровая трансформация национальной системы аккредитации как инструмент развития экономики доверия».

«Сфера аккредитации – это прежде всего сфера доверия. От вас зависит качество и безопасность российской продукции и на внутреннем и на внешних рынках… Сегодня Росаккредитация по праву считается одним из цифровых ведомств в стране… Выстраивая цифровую среду, вы повышаете открытость компании, а значит уровень ответственности бизнеса», — отметил в своем обращении к организаторам и участникам мероприятия министр экономического развития РФ Максим Решетников.

В ходе форума обсуждались актуальные вопросы развития экономики доверия, новой структуры нормативного регулирования в сфере оценки соответствия и аккредитации, цифровой трансформации национальной системы аккредитации, технического регулирования на пространстве Евразийского экономического союза, международного признания результатов оценки соответствия и создания безбарьерной торговли в условиях пандемии COVID-19.

Особое внимание было уделено развитию и модернизации российской лабораторной базы в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт». С ростом производства продукции агропромышленного комплекса растет и география поставок за рубеж. К 2024 году государством планируется увеличить объем экспорта несырьевых и неэнергетических товаров до 250 млрд. долларов. И далеко не последняя роль в достижении поставленных национальным проектом целей отводится повышению конкурентоспособности и качества российских товаров.

«Результатом модернизации российских опорных лабораторий должно стать признание странами экспорта результатов испытаний отечественной продукции, снижение временных, финансовых, логистических издержек при поставках продукции на зарубежные рынки», — подчеркнул модератор форума, директор по региональной политике АНО «Цифровая экономика» Александр Зорин.

В число 52 опорных лабораторий России вошло и подведомственное Россельхознадзору ФГБУ «Брянская МВЛ». Сегодня учреждение проходит модернизацию для обеспечения полного цикла испытаний продукции, направляемой на экспорт: проводится приобретение расходных материалов и отработка методик испытаний согласно требованиям стран-импортеров. Для освоения новых методов анализа и расширения определяемых показателей в эксплуатацию регулярно вводится современное оборудование.

«Согласно индивидуальному плану модернизации нашей лаборатории для обеспечения проведения исследований экспортной продукции «под ключ» выделено несколько направлений: лабораторный контроль меда, продуктов пчеловодства, молока и молочной продукции, свинины, говядины, рыбоподуктов, мяса птицы и кормов, которые будут поставляться более чем в 50 стран мира», — прокомментировал начальник испытательной лаборатории ФГБУ «Брянская МВЛ» Александр Андоралов.

Еще одной темой деловой программы форума стала деятельность технического комитета по стандартизации «Оценка соответствия». Первый вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Марина Блудян в своем выступлении отметила значимость аккредитованных органов инспекции при проведении оценки соответствия:

«Инспекции высокую роль играют в приемке объемов, товаров, работ, услуг по госзаказу. Сегодня можно обращаться в инспекцию, а не к каким-то там экспертам… Сегодня уже есть официальные организации. Мы очень рассчитываем, что к ним начнут обращаться и судебные инстанции. Потому, что сегодня судебные инстанции привлекают каких-то экспертов спорных. А здесь можно обращаться в инспекции, компетенции и независимость которых подтверждена российской Федеральной службой по аккредитации».

Ежегодно Всероссийский форум аккредитованных лиц становится профессиональной площадкой для обсуждения актуальных вопросов оценки соответствия и аккредитации, поддержки экспорта, а также деятельности органов по оценке соответствия, аккредитованных в национальной системе аккредитации, их роли в обеспечении качества жизни граждан.