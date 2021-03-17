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Общество17 марта 2021 15:51

В Брянске передадут в собственность городу памятник Воинам-интернационалистам

До недавнего времени у монумента не было хозяина
Надежда ПЕТРУНИНА
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В Брянске в муниципальную собственность города передадут земельный участок, на котором находится памятник Воинам-интернационалистам.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске в муниципальную собственность города передадут земельный участок, на котором находится памятник Воинам-интернационалистам.

Проект решения о передаче земельного участка площадью больше четырех тысяч квадратных метров городу рассмотрели депутаты горсовета.

До недавнего времени у монумента не было хозяина. В настоящее время в суде рассматриваются исковое заявление о признании права муниципальной собственности на данный объект.

Содержать памятник планируют за счет средств бюджета города.

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