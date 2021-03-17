В Брянске передадут в собственность городу памятник Воинам-интернационалистам

В Брянске в муниципальную собственность города передадут земельный участок, на котором находится памятник Воинам-интернационалистам.
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
В Брянске в муниципальную собственность города передадут земельный участок, на котором находится памятник Воинам-интернационалистам.
Проект решения о передаче земельного участка площадью больше четырех тысяч квадратных метров городу рассмотрели депутаты горсовета.
До недавнего времени у монумента не было хозяина. В настоящее время в суде рассматриваются исковое заявление о признании права муниципальной собственности на данный объект.
Содержать памятник планируют за счет средств бюджета города.
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