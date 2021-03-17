На станции Брянск-Орловский открыли новый наземный проход для пассажиров

На станции Брянск-Орловский для пассажиров открыли новый наземный проход от вокзала в город. В связи с этим 18 марта с 8.00 до 18.00 здесь пройдут работы по разборке последних пролетов старого пешеходного моста, который оставили раньше для обеспечения прохода пассажиров, следующих на вокзал со стороны Володарского района города Брянска.

На время работы специальной техники наземный проход закроют. Пассажиров просят прибывать на вокзал заранее и использовать альтернативные маршруты прохода со стороны привокзальной площади.

Новый наземный проход обустроили в сторону Володарского района по многочисленным просьбам пассажиров и горожан, сообщают в службе корпоративных коммуникаций Брянского региона МЖД..

Железнодорожники убрали часть ограждения, продлили пешеходный настил, уложили тротуарную плитку, сделали освещение.

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