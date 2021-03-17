В Брянске снесут самовольно построенные гаражи

Во дворах Брянска снесут самовольно построенные гаражи. В этом году планируют ликвидировать около 200 незаконно построенных объектов.

В 2020-м принудительно демонтировали 29 гаражей. Еще 120 хозяева убрали добровольно, сообщают в пресс-службе Брянского городского Совета. Вынесли 93 требования о сносе.

Кроме этого, депутаты горсовета приняли решение о передаче в муниципальную собственность города Брянска земельного участка общего пользования, расположенного по улице Грибоедова. Его площадь больше четырех тысяч квадратных метров. Здесь находится памятник Воинам-интернационалистам. До недавнего времени у монумента не было хозяина. В настоящее время рассматривается исковое заявление о признании права муниципальной собственности на данный объект.

Содержать памятник планируют за счет бюджетных средств, предусмотренных управлением культуры Брянской городской администрации.

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