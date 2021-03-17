В Брянске на жилье для детей сирот выделили 50 миллионов рублей

В Брянске на приобретение квартир для детей сирот выделили 50 миллионов рублей. Фото: Иван Микеев.

В Брянске на приобретение квартир для детей – сирот в этом году выделили больше 50 миллионов рублей. Жильем должны обеспечить 396 человек. Ведут переговоры с застройщиками.

Провели работу по оценке и анализу земельных участков из-под ветхого и аварийного жилья. Некоторые участки планируют выделить застройщикам. В сданных домах предоставили квартиры, в том числе, переселенцам из ветхого и аварийного жилья и детям-сиротам.

Также подготовили и передали на согласование в соответствующие инстанции законопроект, по которому многодетные семьи обеспечат земельными участками с перспективой предоставления денежной компенсации, как альтернативного варианта. До конца марта сформируют 359 земельных участков на улице Антоновка в Бежицком районе города. Сейчас разрабатывают документацию по организации на данной территории инфраструктуры и подведению всех коммуникаций.

- Кроме того, городская администрация направила в Росимущество обращение с просьбой о передаче городу участка земли площадью 30 гектаров, находящегося здесь же, в Антоновке, - говорят в пресс-службе Брянского городского Совета. - В случае положительно принятого решения на данной территории можно будет дополнительно сформировать около 200 участков для многодетных семей.

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