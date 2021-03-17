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Звезды17 марта 2021 12:48

В Брянской области по программе «Земский работник культуры» открыли 40 вакансий

Она рассчитана на шесть лет
Анна ЛЕВКИНА
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Порядка 40 заявок направили в Министерство культуры РФ от Брянской области на участие в федеральной программе «Земский работник культуры». Она рассчитана на шесть лет, сообщает ГТРК «Брянск».

Программа аутентична по условиям с «Земским доктором» и «Земским учителем». Она подразумевает финансовую поддержку молодых специалистов – в данном случае тех, которые пожелают работать в библиотеках, музеях и ДК в малых населенных пунктах. В денежном эквиваленте она составит один миллион рублей.

Сейчас в регионе наибольшую потребность в специалистах творческих профессий испытывают четыре района – Дубровский, Унечский, Злынковский и Климовский.

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Культура