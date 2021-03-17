Житель Стародуба ответит перед судом за убийство

В Брянске завершили расследование уголовного дела, заведенного на жителя Стародуба за убийство. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Брянске завершили расследование уголовного дела, заведенного на жителя Стародуба за убийство. Во время следствия установили, что пьяный 21-летний молодой человек вечером 4 ноября 2020 года внезапно поссорился с незнакомым ему местным жителем. Около одного из домов по улице Пролетарской в селе Мохоновка Стародубского района он несколько раз ударил его ножом в область головы, туловища и конечностей. После чего догнал убегавшего от него мужчину еще несколько раз ударил его руками и ногами в область головы и туловища.

От полученных травм тот скончался на месте до приезда медицинских работников.

- Собранных доказательств оказалось достаточно, чтобы прокурор утвердил обвинительное заключение, - сообщают в пресс-службе СУ СК России по Брянской области. – Уголовное дело направили в суд.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».