В Дубровском районе во время пожара погиб 45-летний мужчина

Во время пожара в Дубровском районе погиб 45-летний мужчина. Жилой дом загорелся в деревне Шешерово. Сообщение о ЧП поступило на пульт оперативного дежурного МЧС В 6.18 в среду, 17 марта.

На место выехали две пожарные машины.

- На тушении работали два ручных пожарных ствола, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. - В 07.17 пожар локализован, в 07.35 ликвидировали открытое горение, в 08.45 - полностью ликвидировали пожар.

Эксперты выяснят причину возгорания жилого дома.

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