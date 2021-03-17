В Брянске с 18 марта изменится расписание автобуса №22 «10-й микрорайон - Набережная». Об этом сообщают в группе «Брянский автобус» в социальных сетях. Изменения касаются времени отправления от конечных остановок.

От 10-го микрорайона автобус отправится в 7.20, 8.02, 8.45, 9.25, 10.05, 10.45, 11.25, 13.40, 14.20, 15.00, 15.40, 16.20, 17.00, 17.40 и 18.45. Время отправления от Набережной - 7.27, 8.25, 9.05, 9.45, 10.20, 11.00, 11.40, 14.05, 14.45, 15.25, 16.05, 16.45, 17.25, 18.05, 18.45 и 19.45.

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