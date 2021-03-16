Брянские дорожники в выходные провели точечный ремонт улиц

В Брянске за выходные дорожники устранили дефекты на 22 квадратных метрах проезжей части. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске за выходные дорожники устранили дефекты на 22 квадратных метрах проезжей части. Точечный ремонт проводили на улицах Луначарского, Гражданской, проспекте Станке Димитрова.

В понедельник, 15 марта, площадь увеличили в два раза. Работы продолжили на улицах Менжинского, Орловской, Нахимова, Ульянова, сообщают в дорожном управлении.

Во вторник, 16 марта, ремонт продолжили на улицах Красноармейской, Бежицкой, Инженерной. На разворотном кольце по улице Ульянова дефекты дорожного покрытия устраняли днем. Работы планируют продолжить и ночью с применением рециклера.

- Отметим, что ремонт улиц в межсезонье с применением рециклера сам по себе недолговечен, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - Он направлен, в первую очередь, на ликвидацию аварийной ямочности, той - которая значительно влияет на безопасность дорожного движения. Уже сейчас с крупными дорожными предприятиями обсуждается возможность начала работы асфальтовых заводов. Это позволит вести ремонт дорог с использованием горячего асфальта быстрее и эффективнее.

Всего с начала года дорожники провели ямочный ремонт как холодным асфальтом, так и рециклером на площади более 1 900 квадратных метров. Капитально ремонтировать запланированные 28 улиц начнут с наступлением устойчивого тепла.

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