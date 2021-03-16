В центре Брянска полицейские обыскали подозрительный внедорожник

В центре Брянска сотрудники полиции заметили подозрительный внедорожник. Фото: "Брянские новости".

В центре Брянска сотрудники полиции заметили подозрительный внедорожник. Машину обнаружили недалеко от Площади Партизан, сообщают «Брянские новости».

«Кадиллак Эскалэйд» черного цвета с московскими номерами сотрудники полиции остановили на пересечении улиц Красноармейской и Репина.

Очевидцы говорили, что находящиеся в машине люди препятствовали осмотру и применяли силу к полицейским. Пришлось вызвать подкрепление – еще одну машину с полицейскими. Только после этого осмотрели салон и багажник.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».