Два посетителя брянского кафе подрались из-за ревности

В Бежицком районе Брянска в одном из кафе два посетителя устроили драку из-за ревности. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Бежицком районе Брянска в одном из кафе два посетителя устроили драку из-за ревности. Один из них получил сильные травмы головы и лица.

В полицию из больницы сообщили о том, что к ним поступил пациент с тяжелыми травмами головы и лица. Поговорив с ним, полицейские выяснили, что 31-летний житель Бежицкого района накануне ночью отдыхал в местном кафе.Там его избил один из посетителей из-за ревности к своей девушке.

Молодые люди вышли разобраться на улицу. В один миг словесная перепалка перешла в драку. Ревнивец избивал соперника пока тот не потерял сознание. После вернулся в кафе и продолжил отдыхать.

Придя в сознание, потерпевший почувствовал себя плохо и позвонил в больницу. Его госпитализировали с диагнозом закрытая черепно-лицевая травма.

- Полицейские задержали 32-летнего жителя Фокинского района Брянска, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Он во всем признался. На него завели уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до шести лет.

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