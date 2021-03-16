Стартовала продажа авиабилетов в Минеральные Воды на лето

Стартовала продажа авиабилетов по направлению «Брянск - Минеральные Воды» на летний период. Информация об этом появилась в неофициальной сетевой группе международного аэропорта «Брянск» во вторник, 16 марта.

Авиаперелеты будет выполнять компания «Азимут».

Регулярность рейсов составит два раза в неделю. В Ставрополье самолеты будет летать по вторникам и субботам. Время вылета из Брянска составит 09.45, из Минеральных Вод – 18.25.

Стоимость билетов начинается от 2380 рублей в одну сторону.

Напомним, на днях стартовали продажи авиабилетов в Волгоград и Крым.

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