В Брянске освободили торговые павильоны у Центрального рынка в Советском районе. В скором времени незаконные постройки, граничащие с Художественным музеем, снесут. Об этом стало известно «Комсомольской правде» в Брянске».

Ранее музей предоставил часть своей территории бизнесмену - на основе договора аренды. Однако впоследствии документ не продлили. Спор пришлось решать в Арбитражном суде региона. В итоге суд признал помещения самостроями. И установил: предприниматель возвел торговые павильоны без разрешительных документов.

К такому же решению пришли и в 20-м апелляционном Арбитражном суде, расположенном Туле. Там постановили незаконные постройки снести.

Кстати, многие субарендаторы уже переехали с Емлютина по новым адресам. Об этом свидетельствуют объявления, оставленные на дверях опустевших торговых точек.

Предполагается, что после сноса павильонов фасад музея отремонтируют.

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