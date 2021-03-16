В Брянской области уровень безработицы составил 3,9 процента

Брянская область по уровню безработицы с ноября 2020 – го по январь 2021 года в рейтинге российских регионов занимает седьмую позицию. Данную информацию отразили в инфографике Ria.ru.

В ЦФО наш регион занимает второе место после Москвы. Уровень общей безработицы в Брянской области составил 3,9 процента, сообщают РИА «Новости».

В настоящее время в регионе 9739 вакансий, сообщили в управлении государственной службы по труду и занятости населения Брянской области.

В российских регионах число безработных по итогам ноября 2020 - января 2021 года составило 4,46 миллиона человек.

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