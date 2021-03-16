В брянском Почепе директора спортивной школы оштрафовали на 20 тысяч рублей

В спортивную школу Почепского района на должность инструктора директор принял бывшего инспектора ГИБДД. Однако в адрес бывшего нанимателя госслужащего, УМВД России по Брянской области, ничего не сообщил. Чем нарушил закон.

- На руководителя детско-юношеской спортивной школы Почепского района завели административное дело, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Согласно постановлению суда, его оштрафовали на 20 тысяч рублей. Кроме этого привлекли к дисциплинарной ответственности. Нарушения закона устранены.

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