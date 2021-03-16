На брянского таможенника завели уголовное дело за фальсификацию доказательств

Под уголовное преследование попал бывший инспектор Володарского таможенного поста в Брянске. Его заподозрили в фальсификации доказательств по делу об административном правонарушении. Об этом стало известно во вторник, 16 марта.

Дело завели по статье «Фальсификация доказательств по делу об административном правонарушении должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях».

Из собранных материалов следует, что экс-таможенник привлек к административной ответственности жительницу Брянска. Та якобы ввезла на территорию Евразийского экономического союза мясо без соответствующих товарно-сопроводительных документов.

- Вместе с тем привлеченное к ответственности лицо фактически таможенную границу не пересекала и мясную продукцию на территорию Евразийского экономического союза не ввозила, - говорят в пресс-службе транспортной прокуратуры.

Сейчас в ведомстве продолжают сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Его расследование продолжается.

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