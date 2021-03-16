При столкновении двух иномарок на Дуки в Брянске пострадала женщина

26-летняя девушка получила травмы в ДТП в Советском районе Брянска в понедельник, 15 марта. Два легковых автомобиля столкнулись на улице Дуки.

Автоавария произошла около 11.40. Дорогу не поделили «Рено Логан» и «Хендай Элантра». По предварительной информации, ДТП произошло по вине 35-летней женщины-водителя «Рено». Та выезжала с прилегающей территории и не уступила дорогу. Вторым автомобилем управлял 41-летний мужчина.

- В ДТП пострадала пассажирка «Хендай», - говорят в УГИБДД по Брянской области. - Молодую женщину отпустили на домашнее лечение. У нее диагностировали ушиб мягких тканей головы и шейного отдела позвоночника.

По факту происшествия полицейские проводят проверку.

Для брянских дорог это единственное ДТП, в котором калечились люди, за понедельник, 15-е.

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