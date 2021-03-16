В ДТП на Флотской в Брянске обошлось без пострадавших

В ДТП с участием маршрутки и такси на улице Флотской в Брянске никто не пострадал. Автоавария не фигурирует в сводке ГИБДД за понедельник, 15 марта. Соответственно люди в ней не калечились.

Всего в минувшие сутки в Брянске произошло двенадцать так называемых ДТП-«железок». Происшествие на Флотской - одно из них.

Напомним, информация об автоаварии в Бежицком районе появилась в социальных сетях в 20.11. Очевидец проиллюстрировал пост фотографиями. Видно, что дорогу не поделили маршрутка №10 и легковушка «Городского такси». Оба транспортных средства получили серьезные механические повреждения.

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