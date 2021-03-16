В Брянске на Флотской произошло ДТП с участием маршрутки

Легковой автомобиль и маршрутка столкнулись на улице Флотской в Бежицком районе Брянска вечером в понедельник, 15 марта.

О происшествии сообщили очевидцы в социальных сетях. Пост проиллюстрировали фотографиями с места ЧП. Видно, что дорогу не поделили легковая иномарка и маршрутное такси номер 10. Оба транспортных средства получили серьезные механические повреждения. Так, у легковушки сильно смята передняя часть, а у микроавтобуса оторвало колесо.

Есть ли пострадавшие в ДТП - неизвестно. Официальная информация об аварии из ГИБДД пока не поступала.