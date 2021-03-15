В брянском лицее №1 прошел «Парад звезд»

За два дня фестиваля своим опытом поделились ведущие педагоги из 15 российских регионов. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В брянском лицее №1 имени Пушкина прошел Всероссийский фестиваль педагогического мастерства «Парад звезд». В нем приняли участие почти 1500 педагогов из разных регионов России. Мероприятие прошло в онлайн-формате.

Доклады и мастер-классы представили не только учителя, но и писатели, журналисты, чиновники. За два дня фестиваля своим опытом поделились ведущие педагоги из 15 российских регионов.

На повестке дня были вопросы дистанционного обучения, современного образовательного пространства и другие. За фестивалем следили учителя из всех районов Брянской области. Специально для этого организовали работу 100 площадок удаленного просмотра.

Педагогический фестиваль «Парад звезд» появился в 2018 году по инициативе брянского финалиста Всероссийского конкурса «Учитель года» Юрия Клюева, рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.

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