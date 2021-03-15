В брянском Почепе 42-летний мужчина ограбил супермаркет

В брянском Почепе задержали жителя областного центра, который украл из торгового зала супермаркета по улице Мглинской товары на сумму 3 тысячи 375 рублей.

Во время расследования выяснили, что 42-летний мужчина приехал к своему ранее судимому приятелю в Почеп. Задержанный совершил еще ряд краж спиртного и продуктов питания из местных магазинов самообслуживания.

- На данный момент установили девять эпизодов преступной деятельности злоумышленника, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Решают вопрос о заведении на него уголовного дела по статье «Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию». Она предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.

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