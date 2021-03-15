За неделю брянцы перевели телефонным мошенникам 2,7 млн рублей

Больше 2,7 миллиона рублей перевели телефонным мошенникам жители Брянской области за последнюю неделю. От действий неизвестных пострадали 34 человека. Все они написали заявления в полицию, сообщают в пресс-службе УМВД по региону.

В общей сложности брянцы обогатили мошенников на 2768000 рублей.

В 15 случаях случаев мошенники сработали по наипопулярнейшей схеме - со звонком из банка. Собеседников те пугали различными злоключениями: например, блокировкой счета, ошибочным списанием либо получением кредита. Попутно лжебанкиры уточняли данные карт и их баланс. Позже на номера потерпевших приходили смс-сообщения с кодом подтверждения операций. Их жертвы добровольно сообщали незнакомцам и лишились электронных накоплений.

По иной схеме обманули 42-летнего жителя Бежицкого района Брянска. Тот решил заработать в интернете и договорился с незнакомцем о выгодном биржевом инвестировании. В итоге брянец внес на указанный счет 310000 рублей. Вскоре после этого «бизнес-партнер» перестал выходить на связь.

53-летнюю жительницу Володарского района Брянска мошенники развели на 34800 рублей. Ей позвонил некий «родственник». Мужчина сообщил горожанке о серьезном заболевании, которым якобы заболел. Срочно требовались деньги на покупку дорогостоящего препарата. Ошарашенная новостью горожанка перевела необходимую сумму через мобильное приложение. А позже осознала, что стала жертвой обмана.

- В настоящее время сотрудники полиции уточняют обстоятельства происшествий, - говорят в УМВД. - Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье «Мошенничество».

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