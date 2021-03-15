Брянская команда выступит на Всероссийских сельских спортивных играх

Команда Брянской области в составе 16 человек станет участником десятых Всероссийских зимних сельских спортивных игр. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Команда Брянской области в составе 16 человек станет участником десятых Всероссийских зимних сельских спортивных игр. Соревнования пройдут в Перми с 16 по 20 марта.

Программа включает в себя лыжные гонки, полиатлон, шахматы и шашки, троеборье дояров, троеборье механизаторов. Также ловкость и сноровку покажут спортивные семьи. Об этом сообщила пресс-служба правительства Брянской области 15 марта.

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