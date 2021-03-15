В Брянской области пройдут соревнования по конноспортивному туризму

Фото: группа «Конные прогулки Конное Подворье Брянск» в vk.com.

В Брянской области 17 и 18 апреля 2021 года пройдут соревнования по конноспортивному туризму. К участию в нем приглашают туристов и конников. Им предстоит на лошадях преодолеть искусственные и естественные препятствия. Также надо будет продемонстрировать навыки ориентирования на местности, умение читать карты и пользоваться компасом.

Соревнования пройдут в поселке Нетьинка Брянского района. Комиссия по допуску к турниру состоится 17 апреля с 9.00 до 11.00 в клубе «Конное подворье» по улице Советской, 3А. Победителям соревнований вручат грамоты городского комитета по физической культуре и спорту и медали за 1, 2 и 3 места. Об этом рассказали в Брянском городском клубе туристов «Пилигрим».

Подробнее о соревнованиях можно узнать здесь.

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