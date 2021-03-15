«Чистая планета» за рациональное потребление пластика

Фото: "Чистая планета".

Сегодня Всемирный день защиты прав потребителей. В этом году он проходит под знаком борьбы с загрязнением окружающей среды пластиковыми материалами. Региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области заботиться об окружающей среде и призывает жителей региона активно включаться в раздельный сбор отходов.

Международная организация потребителей объявила, что девизом Всемирного дня прав потребителей, отмечаемого ежегодно 15 марта, в 2021 году является «Борьба с загрязнением пластиковыми материалами». Общественники не случайно в очередной раз решили привлечь внимание к этой актуальной проблеме, поскольку период распада пластика составляет 450-500 лет. И его с каждым днем на планете накапливается всё больше. Острым остаётся этот вопрос и для нашего региона. На стихийных свалках преимущественно пластиковые отходы. Один из эффективных методов борьбы с загрязнением окружающей среды - раздельный сбор отходов, который вот уже второй год поэтапно вводится на территории нашего региона. Ежемесячно из специальных контейнеров собираются и отправляются на переработку около шестидесяти тонн пластиковых отходов. Емкости для сбора вторсырья сегодня установлены не только на контейнерных площадках областного центра, но и в еще пяти районах: Брасово, Комаричах, Навле, Севске, Карачеве. До конца 2027 года компания «Чистая планета» планирует установить накопители для сбора вторсырья во всех районах.

Сюжет о раздельном сборе и переработке пластика в Брянской области подготовили журналисты телекомпании «Россия 1. Брянск»: https://www.youtube.com/watch?v=ujcn526BBHs

Роспотребнадзор напоминает: борьба с загрязнением пластиком – это глобальная проблема, требующая скоординированных международных решений. По самым скромным подсчетам, 40% произведенного пластика упаковывается и выбрасывается после однократного использования.

В связи с этим в ряде стран решили отказываться от неэкологичной тары, отправлять ее на переработку, а для этого нужно сортировать отходы. Главным и единственным трендом на рынке современной упаковки стал постепенный отказ от любой пищевой тары, в которой доля материалов долгого распада превышает 80%, а период полного разложения в природе составляет более года.

В России данная проблема стоит так же остро, как и во всем мире. Постепенно появляются предприятия по переработке пластика, проводится активная работа с населением по внедрению раздельного сбора бытовых отходов. Более того, в статье 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» утверждено право покупателя на товар, использование которого будет безопасно и для самого человека, и для окружающей его среды.

Не забывайте о своих правах и о том, что все мы живем на зеленой планете, которая требует неустанной заботы и бережного отношения к себе – и не от случая к случаю, а каждый день!