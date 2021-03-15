Брянские пограничники задержали пытавшегося незаконно пересечь границу иностранца

Брянские пограничники задержали гражданина одного из государств СНГ при попытке незаконно пересечь границу. Его остановили 13 марта вблизи государственной границы в Новозыбковском районе Брянской области. Мужчина в пешком направлялся из Белоруссии в Россию

Как выяснили во время проверки, иностранец без документов удостоверяющих личность планировал добраться до Москвы.

- На него завели уголовное дело по статье «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации», - сообщают в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Брянской области. – Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет

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