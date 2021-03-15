Ушел из жизни бывший замначальника брянского управления Росгвардии

В Брянске умер бывший заместитель начальника управления Росгвардии по Брянской области по работе с личным составом Сергей Сердюк. Фото: Росгвардия.

В Брянске умер бывший заместитель начальника управления Росгвардии по Брянской области по работе с личным составом Сергей Сердюк. Ему было 50 лет, сообщают 15 марта в пресс-службе ведомства.

Он родился 4 сентября 1970 года в селе Максим Горький, Степанаванского района Республики Армения.

В 1992 году окончил Владикавказское высшее военное командное училище имени Сергея Кирова МВД России, в 2003 году - факультет внутренних войск Военного университета МО РФ.

Служил во внутренних войсках. Имел в должности командира взвода, затем роты, заместителя начальника отделения по работе с личным составом дивизии, начальника отделения по работе с личным составом бригады, начальника отделения по работе с личным составом отдельного центра подготовки личного состава округа.

В сентябре 2020 года полковник Росгвардии Сердюк вышел на пенсию. Он участвовал в боевых действиях в Чечне, наставлял и учил молодых офицеров.

Руководители и сотрудники Росгвардии выражают соболезнование родным и близким.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».