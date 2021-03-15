18 марта 2021 года в Брянске состоится экспортный семинар Школы экспорта АО «РЭЦ» посвященный налогам в экспортной деятельности

Фото: АО «РЭЦ».

В рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» Центр поддержки экспорта Брянской области ГАУ БО ЦОУ «Мой бизнес» продолжает серию экспортных семинаров программы «Жизненный цикл экспортного проекта» АНО ДПО «Школа экспорта АО «Российский экспортный центр».

Программа экспортных семинаров Школы экспорта АО «РЭЦ» – это курсы повышения квалификации для региональных представителей малого и среднего бизнеса, заинтересованных в развитии экспортного потенциала своих предприятий и направлена на поддержку организаций в выходе на международный уровень торговли.

Так, 18 марта 2021 года в 10-00 состоится экспортный семинар, посвященный теме: «Налоги в экспортной деятельности».

Семинар раскрывает основные аспекты налогообложения, актуальные при экспортной деятельности, поможет экспортерам выбрать систему налогообложения, минимизировать налоговые риски каждого из этапов экспортного проекта и подготовиться к налоговой проверке экспортного контракта.

В рамках семинара участники проведут анализ влияния выбранной системы налогообложения на экономику экспортного контракта; ознакомятся с различными сценариями возврата НДС: целевой, осложненный, нежелательный, ускоренный; перечнем налоговых правонарушений и сроками обжалования вступивших и не вступивших в силу ненормативных актов налоговых органов.

Делиться практическими знаниями и отвечать на вопросы участников семинара будет сертифицированный тренер Школы экспорта РЭЦ - Капранова Елена Ярославна (г. Нижний Новгород).

Семинар пройдет в формате онлайн-тренинга, участникам которого предлагается прослушать мини-лекции по теории, решить тематические кейсы и выполнить практические задания. По итогам мероприятия слушатели получают сертификат (справку) о прохождении обучения.

Принять участие в семинаре могут представители малого и среднего бизнеса Брянской области. Участие бесплатное. Необходима предварительная регистрация. По итогам мероприятия слушатели получают сертификат (справку) о прохождении обучения.

По вопросам участия и регистрации Вы можете обратиться:

- Союз «Торгово-промышленная палата Брянской области», тел.: (4832) 57-66-26, +7-980-334-56-20 или эл. почте: gsv@btpp.org (контактное лицо Гудовский Сергей Викторович);

- Центр поддержки экспорта Брянской области, тел.: (4832) 58-92-78 или эл. почте: centr-eksporta@mybiz32.ru.