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Общество15 марта 2021 14:42

В брянском Мглине 48-летнюю женщину поймали с фальшивыми водительскими правами

Ее приговорили к шести месяцам ограничения свободы
Надежда ПЕТРУНИНА
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В брянском Мглине местную жительницу осудили за поддельное водительское удостоверение.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В брянском Мглине местную жительницу осудили за поддельное водительское удостоверение. В суде установили, что 48-летняя женщина приобрела его, не проходя обучение вождению.

Во время проверки подсудимая предъявила документы сотрудникам ГИБДД. После экспертизы выявили, что данное удостоверение изготовили с применением цветной печати.

- Суд приговорил виновную к шести месяцам ограничения свободы, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Приговор в законную силу не вступил.

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