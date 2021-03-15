В брянском Мглине 48-летнюю женщину поймали с фальшивыми водительскими правами

В брянском Мглине местную жительницу осудили за поддельное водительское удостоверение.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В брянском Мглине местную жительницу осудили за поддельное водительское удостоверение. В суде установили, что 48-летняя женщина приобрела его, не проходя обучение вождению.
Во время проверки подсудимая предъявила документы сотрудникам ГИБДД. После экспертизы выявили, что данное удостоверение изготовили с применением цветной печати.
- Суд приговорил виновную к шести месяцам ограничения свободы, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Приговор в законную силу не вступил.
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